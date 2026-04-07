Bakanlığın düzenlediği ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, TLREF’e endeksli ve 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede oluşan dönemsel faiz oranı yüzde 19,39 olarak kaydedildi.

İhaleye yatırımcılardan yoğun talep geldi. Toplam nominal teklif 101 milyar 723,9 milyon liraya ulaşırken, nominal satış 62 milyar 860,9 milyon lira, net satış ise 66 milyar 117,4 milyon lira oldu.

Kamu kesiminden gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcı bankalardan ise 60 milyar 982 milyon lira tutarında teklif alınırken, bu kesime 33 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Böylece ihale sonucunda Hazine’nin toplam borçlanma tutarı 99 milyar 817,4 milyon lira olarak gerçekleşti.