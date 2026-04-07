ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İran’a saldırı sinyali verdi. Daha önceki açıklamalarında İran’a verilen sürenin bu gece saatlerinde dolacağını ifade eden Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak" dedi.

Daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu ‘tam ve kapsamlı rejim değişimi’ yaşandığına dikkat çeken Trump, "Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir. Bu gece dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran’ın yüce halkını korusun" açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" ifadeleriyle cevap verdi.