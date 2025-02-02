Bilecik’te Dev Çelikhane Fabrikası Üretime Hazır: 150 Milyon Euro’luk Sürdürülebilir Yatırım

Hasçelik’in Bilecik’te yaklaşık bir yıl önce temelini attığı 150 milyon Euro’luk çelikhane fabrikası, üretim dünyasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Kurulum süreçlerinde sona gelinen fabrika, test aşamalarının ardından nisan ayında ilk sıvı çeliğini üretecek. Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, bu yatırımın hem şirketin hem de Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını belirterek, sürdürülebilir enerji ve sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği inşa ettiklerini vurguladı.

Çevreci Teknoloji ile Düşük Karbon Salınımı

Yeni fabrikada, geleneksel çelikhanelere göre karbon salınımını yüzde 80 azaltan önden hurda ısıtmalı consteel fırın teknolojisi kullanılacak. Faydasıçok, “Yüksek fırınlarda 2.5 tCO2e olan karbon salınımı, bu teknolojiyle 0.5 tCO2e’in altına inecek. Elektrik ark ocakları ve güneş enerjisi entegrasyonuyla çevre dostu bir üretim modeli kurduk” dedi. 2026’da uygulanacak karbon vergisi düzenlemelerine uyum sağlamak için önemli bir adım atıldığını belirten Faydasıçok, doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Üretimde Bağımsızlık ve Rekabet Gücü

Yeni tesis, Hasçelik’in üretimde bağımsızlık kazanmasını sağlayacak. Dışarıdan tedarik edilen kütükler, artık bu fabrikada üretilecek. Faydasıçok, “Kocaeli’deki haddehanemizle entegre çalışacak bu tesis, kalite kontrolü ve maliyet avantajı sağlayarak üretimimizi bir üst seviyeye taşıyacak. Otomotiv, makine imalatı ve enerji sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstleneceğiz” dedi.

Yeni Pazarlar ve Katma Değerli Üretim

Faydasıçok, yeni tesisin sektörde yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, “Dünyaca ünlü markalar, çelikhane sahibi olmayan firmaları tedarik listesine almıyor. Bu yatırımla ton başına satış fiyatımızı yüzde 15’e kadar artırma potansiyelimiz var” diye konuştu.

2025’te Toparlanma Beklentisi

Çelik sektörünün 2024’te zorlu bir dönem geçirdiğini belirten Faydasıçok, “Fiyatlar yüzde 40-50 düştü. Ancak 2025’in ikinci yarısında stoklar azalacak ve talep artacak. Fiyatların yeniden yükselmesini bekliyoruz” dedi. Pandemi sonrası enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların sektörü etkilediğini, ancak yatırımlarla rekabetin üstesinden gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sosyal Kalkınmaya Destek

Hasçelik, ekonomik yatırımların yanı sıra sosyal kalkınmaya da önem veriyor. Faydasıçok, “Bilecik’teki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birlikleri yaparak istihdama katkı sağlıyoruz. Faydasıçok Vakfı aracılığıyla her yıl 350 öğrenciye burs veriyoruz. ‘Sedefteki İnciler’ ve ‘İz Bırakanlar’ gibi projelerle gençlerin geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

Özetle: