1968 yılında kurulan ve Kocaeli, Konya ve Bilecik'te toplam altı üretim tesisiyle faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Hasçelik, Sürdürülebilirlik Raporu 2024'ü açıkladı. Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştiren şirket, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla bütüncül bir dönüşüm hedefliyor. Enerji yoğunluğu ve yüksek karbon salımıyla bilinen çelik sektöründeki bu olumsuz çevresel etkileri en aza indirmeye odaklanan Hasçelik, daha temiz, daha verimli ve uzun vadede sürdürülebilir bir üretim anlayışını hayata geçirmeyi amaçlıyor. Şirketin sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm süreci, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yüksek teknolojili çözümleri, enerji verimliliğini artıran sistemleri ve yenilikçi üretim tekniklerini içeriyor. Şirket aynı zamanda yeşil çelik üretimine yönelik attığı adımlarla da sektörel dönüşüme öncülük ediyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMELLİ BÜYÜMEYİ MERKEZE ALIYORUZ'

Raporla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adnan Naci Faydasıçok, sürdürülebilirliği iş modellerinin temel bir unsuru olarak benimsediklerini ve sürdürülebilirlik temelli büyümeyi merkeze alıp, çevresel etkileri azaltan, toplumsal katkıyı önceleyen ve uzun vadeli değer yaratan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Çelik üretiminde çevresel, sosyal ve ekonomik dengeleri gözeten bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Faydasıçok, sürdürülebilirliği bir hedefe ulaşmak değil, sürekli gelişim ve sorumlulukla şekillenen bir yolculuk olarak gördüklerinin altını çizdi. Faydasıçok, "Küresel iklim krizinin etkilerinin derinleştiği, doğal kaynakların sınırlandığı ve toplumsal beklentilerin dönüştüğü bir dünyada, sanayinin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla ilerliyoruz. 2024 yılı, bu vizyon doğrultusunda attığımız stratejik adımlarla şirketimiz için önemli bir eşik yılı olmuştur." dedi.

Bilecik’te inşası tamamlanan ve Nisan ayında deneme üretimlerine geçen yeni nesil çelikhane yatırımına da dikkat çeken Faydasıçok, Türkiye’de ilk kez hurda ön ısıtma teknolojisini hayata geçirdiklerini ve bu sayede enerji tüketimini kayda değer ölçüde düşürmeyi ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Faydasıçok, bu yatırımın şirketin yalnızca üretim kapasitesini artıracak bir hamleden öte, aynı zamanda karbon salımının azaltılması, enerji verimliliği ve dijitalleşme odaklı dönüşüm açısından kritik bir sıçrama noktası olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda çevresel etkileri azaltan projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Faydasıçok, "Sürdürülebilirlik bağlantılı finansman modellerine geçişimiz, bu alandaki yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde desteklememizi sağlarken, Ar-Ge yetkinliğimizi karbon nötr üretim hedefi doğrultusunda konumlandırıyoruz. Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerini esas alıyor, iş yapış biçimimizi çevresel ve sosyal etkiler üzerinden yeniden tanımlıyoruz. İnsan kaynağımızı da bu dönüşümün en önemli itici gücü olarak görüyoruz. Daha güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla çeşitliliği destekleyen politikalar geliştirip, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz." dedi.