Korkut ilçesinde yayladan indirilen küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat eden berivanlar (süt sağan kadın), sağdıkları sütlerden yaptıkları peynir ve yağdan gelir elde ediyor. İlçeye bağlı Konakdüzü köyünde yaşayan berivanlar, sabahın ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayarak ev işlerini yaptıktan sonra saatlerce yürüyerek sürülerinin bulunduğu meralara ulaşıyor.



Konakdüzü köyünde yaşayan Yıldız Baydan, günde iki kere hayvanlarını sağdıklarını belirterek, “Sabah erken saatlerde ev işlerini yaptıktan sonra koyunları sağmak için zorlu mesaiye başlıyoruz. Sabah akşam olmak üzere günde 2 kere geliyoruz. Burada sağdığımız sütü, yoğurt, peynir ve tereyağı üretimi yaparak hem kışlık ihtiyacımızı hazırlıyoruz hem de fazlasını satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

Besici Yahya Demir de yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçirdikten sonra ovada hasatların kaldırılmasıyla dönüş yaptıklarını aktararak, “Biz her yıl mayıs ayında hayvanlarımızı yaylaya çıkarıyoruz. Şu anda ovada buğday, arpa ve ot hasadı yapıldıktan sonra meralar açıldı, bizde hayvanlarımızı yayladan getirdik. Şu anda havalar çok sıcak geçiyor. Kadınlar kilometrelerce yol yürüyerek günde 2 kere koyun sağmaya geliyorlar. Özellikle hayvanlarımızı otlatmak amacıyla yaylalara çıkıyoruz. Buralarda kaldığımız süre içinde hem kış aylarında tüketeceğimiz süt ürünlerini elde ediyoruz hem de hayvanların tüketeceği otları biçiyoruz. Hayvancılık yaptığımız için ömrümüz hayvanlara bakmakla geçiyor” ifadelerini kullandı.