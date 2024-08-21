Hareket: Sınırları Aşan Global Başarı

Hareket, güçlü teknolojik altyapısı, geniş ekipman parkı, kalifiye ekibi ve benzersiz tecrübesiyle dünya çapında hayata geçirilen projelerde kilit oyuncu olarak rol oynamaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da Qiddiya Speed Park projesi ve Bulgaristan’daki Kremena Windfarm projesi, Hareket’in globaldeki gücünü simgeleyen en son örnekler arasında yer alıyor.

Qiddiya Speed Park: Suudi Arabistan'da Yük Mühendisliği Harikası

Suudi Arabistan’ın en prestijli projelerinden biri olan Qiddiya Speed Park, Hareket’in Suudi Arabistan pazarına güçlü dönüşünü simgeleyen önemli bir proje olarak öne çıkıyor. 10,5 milyon dolarlık bu devasa projede Hareket, 40.000 ton çeliğin montajı ve taşınması görevini üstlenmiş durumda. Hareket, yüksek kapasiteli paletli vinçler ve çeşitli ağır nakliye ekipmanlarıyla gerçekleştireceği operasyonlar sayesinde sektördeki tecrübesini ve başarısını bir kez daha kanıtlayacak.

Hareket Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Abdullah Altunkum, proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Qiddiya Speed Park gibi vizyoner projelerde global bir oyuncu olarak yer almak, bizler için büyük bir gurur ve sorumluluk. Bu tür stratejik projeler, geleceğe yönelik attığımız adımların sağlam bir temeli olup, Hareket’in uluslararası arenadaki güçlü varlığını pekiştirmektedir. Amacımız global arenada hız kesmeden büyümeye devam ederek yük mühendisliği sektöründe dünya çapında ilk 3 firma arasına girmektir. Teknolojik üstünlüğümüz ve derin tecrübemizle bu önemli görevi başarıyla tamamlayarak, sektördeki liderliğimizi bir kez daha kanıtlayacağımıza inancımız tamdır.” dedi.

Kremena Windfarm: Yenilenebilir Enerjide Hareket’in Güçlü Adımları

Hareket, yenilenebilir enerji sektöründe hem yerel hem de uluslararası arenada güçlü bir oyuncu olarak kendini kanıtlamaya devam ediyor. Bulgaristan’daki Kremena Windfarm projesiyle, dünyanın en büyük türbin üretici firmasından biri olan Goldwind firması ile imzalanan yeni anlaşma kapsamında, Hareket 15 adet rüzgâr türbininin montajının son teknoloji ekipmanlarıyla gerçekleştirilecek. 3,1 milyon euroluk bu projeyi Hareket uzman ekibi ve mühendislik altyapısı ile 4 ay sürede tamamlayıp enerji sektöründeki başarısını ve liderliğini daha da pekiştirerek yenilenebilir enerji alanındaki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koymaya hazırlanıyor.

Küresel Projelerde Yük Mühendisliği

Hareket, dünya çapındaki tüm projelerinde kalite, güvenlik ve mühendislik zekasını bir araya getirerek, müşterilerine en yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ederken Suudi Arabistan ve Bulgaristan’da hayata geçecek olan bu önemli ve büyük projeler ile globaldeki etkinliğini ve sektörel liderliğini bir kez daha ortaya koyarak global bir oyuncu olduğunu vurguluyor.