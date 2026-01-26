Banka, seriyle tek tip bir anlatım yerine, yatırımcıların bulundukları noktadan yola çıkarak bilgiyle güçlenmelerini ve karar süreçlerini daha bilinçli yönetmelerini hedefliyor.

Garanti BBVA’nın açıklamasına göre serinin ilk aşamasında, yatırımın temel taşlarını ele alan 6 video izleyiciyle buluştu. İçerikler; yatırım dünyasına girişten risk algısına, piyasa dalgalanmalarından temel ekonomik kavramlara kadar geniş bir çerçeve sunuyor.

İlk etapta yayınlanan video başlıkları şöyle:

Yatırım Nedir? Nasıl Finansal Özgür Olunur?

Önce Kendini Tanı: Hangi Yatırımcı Profilisin?

Yatırımda Soğukkanlı Kalmanın Yolları Neler?

Piyasa Dinamikleri ve Yatırımcı Tercihleri: Faiz, Enflasyon ve Risk

Şirketlere Ortak Oluyoruz: Hisse Senedi Nedir? Nasıl Çalışır?

Portföy Nasıl Oluşturulur? Tüm Yumurtaları Aynı Sepete Koyma!

Ana videolara ek olarak, daha kısa ve gündelik formatta hazırlanan backstage içerikleri ile “Haftanın Terimi” serisi de yayında. Bu formatlarda yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan kavramlar sade bir dille ele alınarak, farklı yatırımcı profillerinin ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirici ve farkındalık artırıcı bir yaklaşım sunuluyor.

Sosyal medya kanallarında sürekli yeni içeriklerle büyümesi planlanan seri; önümüzdeki dönemde hisse senetlerinden fonlara, borsanın işleyişinden vergilendirmeye, yerli ve küresel piyasalara ilişkin temel kavramlardan farklı yatırım araçlarına kadar genişlemeye devam edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yatırım yolculuğunun herkes için aynı noktadan başlamadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını görmeyi ve onları tek bir kalıba sokmadan, bulundukları noktadan itibaren desteklemeyi önemsiyoruz. ‘Yatırım Konuşuyoruz’ video serisini Radikal Müşteri Perspektifimizin bir yansıması olarak hayata geçirdik. Amacımız yalnızca yatırım araçlarını anlatmak değil; müşterilerimizin sorularına sade ve şeffaf yanıtlar sunan, karar alma süreçlerini bilgiyle destekleyen bir deneyim oluşturmak.”

Kezik, yatırım sürecini karmaşık bir alan olmaktan çıkararak, müşterilerin kendi hedefleri doğrultusunda bilinçli ve sürdürülebilir adımlar atabildiği uzun vadeli bir yolculuğa dönüştürmeyi hedeflediklerini de vurguladı.