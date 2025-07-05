Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hamas Hareketi, arabulucuların Gazze'deki halkımıza yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin son teklifiyle ilgili olarak iç istişarelerini tamamlamıştır. Bu çerçevede arabuluculara olumlu yanıt sunulmuş olup, teklifin uygulanmasına yönelik mekanizmanın oluşturulması için müzakerelere derhal başlamaya hazırız."

Bu açıklama, bölgede tansiyonun düşmesi ve insani yardım koridorlarının açılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trump: "İsrail 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti"

ABD Başkanı Donald Trump da 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada İsrail tarafının 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuştu. Temsilcilerinin İsrail tarafıyla uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Trump, “İsrail, ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti. Bu süreçte tüm taraflarla savaşın sona erdirilmesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Katar ve Mısır’ın bu sürece dair nihai teklifi sunacağını vurgulayarak, Hamas’a çağrıda bulundu:

"Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Aksi durumda ortaya çıkacak tablo daha iyi değil, yalnızca daha kötü olacaktır."

Ateşkes Umudu Güçleniyor

Hamas’ın olumlu yaklaşımı ve İsrail’in ateşkese yeşil ışık yakması, Gazze’de aylardır süren yıkım ve can kayıplarının sona erdirilmesi açısından kritik bir döneme girildiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde, arabulucu ülkelerin öncülüğünde taraflar arasında başlayacak olası müzakerelerin, kalıcı bir barışa zemin hazırlayıp hazırlamayacağı merakla bekleniyor.