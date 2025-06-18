İran’a yönelik askeri müdahale tehditlerine açık bir uyarıyla karşılık veren Hamaney, "ABD'liler, İran'a yönelik bir saldırının sonuçlarını iyi hesap etmeli. Böyle bir müdahale, ABD açısından telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açar. Yaşanacak yıkım, İran’ın uğrayacağı zarardan çok daha büyük olur" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle olası bir saldırının yalnızca İran'ı değil, bölgeyi ve saldırgan tarafı da derinden sarsacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “teslim olun” çağrısını da eleştiren Hamaney, bu çağrının gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti. "İran milleti teslim olmaz. Bu halk, tehdit karşısında geri adım atmaz; çünkü imanıyla, iradesiyle hareket eder. Tehditler, İran halkının kararlarını etkilemez" dedi. Hamaney, halkın meydanlarda sergilediği güçlü katılımı “olgunluk ve maneviyatın bir yansıması” olarak değerlendirdi.

Konuşmasında, İran'a yönelik saldırıların, ülke yetkililerinin ABD ile dolaylı müzakere yürüttüğü bir dönemde gerçekleşmesine de dikkat çeken Hamaney, "Olayların arkasında ABD’nin olduğuna dair ilk andan itibaren şüphe vardı. Son açıklamalar da bu ihtimali güçlendiriyor" diye konuştu. İran'ın, kendisine zorla dayatılan ne barışa ne de savaşa boyun eğmeyeceğini vurgulayan Hamaney, İran milletinin bağımsız duruşundan asla taviz vermeyeceğini kaydetti.

İsrail’e yönelik ifadelerinde ise oldukça sert bir dil kullanan Hamaney, "Siyonist düşman cezalandırılıyor ve cezalandırılmaya devam edecek. ABD'nin devreye girmesi, siyonist rejimin acz içinde olduğunun göstergesidir" dedi. İran’ın, düşmanlarına karşı askeri ve stratejik olarak güçlü bir duruş sergilediğini belirten Hamaney, bu mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Konuşmasının sonunda İran halkına seslenen dini lider, birlik ve kararlılık çağrısı yaparak, “Hizmet eden herkes görevine sıkı sıkıya sarılsın. Allah’a güvenenler asla kaybetmez. Gerçek zafer, yalnızca hikmet sahibi Allah’tandır” sözleriyle mesajını tamamladı.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin daha da tırmanabileceğine işaret ederken, İran’ın dış tehditler karşısında geri adım atmayacağına dair güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.