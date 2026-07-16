"İsviçre'de tanıştık, evlendik"

Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştıklarını belirterek, 2018 yılında evlendiklerini iddia etti. İsviçre'de şirket sahibi olduğunu söyleyen Eriş, iş yerini sattıktan sonra elde ettiği gelirden Levent'e ve çevresindeki kişilere para gönderdiğini öne sürdü.

Eriş ifadesinde, "Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Ona para gönderdim, beni kullandı. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum" dedi.

"Borçları olduğunu söyleyerek para istedi"

İfadesinde yıllar boyunca çeşitli gerekçelerle kendisinden para talep edildiğini öne süren Eriş, Haluk Levent'in kendisine sık sık borçları, tefeciler ve mafya tarafından tehdit edildiğini anlattığını iddia etti.

Pandemi döneminde Ahbap projesi kapsamında da para gönderdiğini söyleyen Eriş, ödemeleri doğrudan Haluk Levent'e değil, dosyada adı geçen bazı kişilere yaptığını ifade etti.

"Geçen hafta da para istedi"

Nurdan Eriş, ifadesinde son olarak geçen hafta 15 bin lira talep edildiğini öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Bende bir şey kalmadı dedim. Çek davası nedeniyle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de toparlayacak mısın diye sordum, 'Evet, konserlerim devam edebilir' dedi."

"Tüm Türkiye güveniyordu"

Kendisinin yaşananları geç fark ettiğini belirten Eriş, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu, mağdur kızları kurtarıyordu. Ben artık senden para istemiyorum dedim, sadece borçlarımı kapat dedim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Soruşturma sürüyor

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri dosyaya girmeye devam ederken, Nurdan Eriş'in beyanlarında yer alan iddialar yargılama sürecinde değerlendirilecek. İfadelerde dile getirilen hususlar, şüpheli beyanı niteliğinde olup henüz yargı kararıyla kesinleşmiş bulgular değil. Haluk Levent veya avukatlarının bu iddialara ilişkin yapacağı açıklamalar ve soruşturmanın seyri önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.