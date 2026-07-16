Avrupa Birliği'nin müzakerelerde daha aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu söyleyen Hristodulidis, "Hareketli bir yaz olacak" ifadelerini yineledi.

"Yeni Çözüm Planı" İddialarını Yalanladı

15 Temmuz 1974 darbesinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, İngiliz Independent gazetesinde yer alan "BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in yeni bir çözüm planı hazırladığı" yönündeki haberleri reddetti.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Rum lider, "Haberde anlatılanların hiçbiri mevcut değil." diyerek yeni bir plan hazırlandığı yönündeki haberleri yalanladı.

"Müzakereler Yeniden Başlayabilir"

Hristodulidis, hedeflerinin Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu vurgularken, önümüzdeki günlerde sürecin hızlandığını gösterecek gelişmelerin kamuoyuna yansıyacağını ifade etti.

AB'nin Rolü Güçleniyor

Paris'te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesini kritik bir adım olarak değerlendirdi.

Rum lider, Avrupa Birliği'nin çözüm sürecinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar etkin rol almaya hazır olduğunu savunarak, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün AB ilkeleri ve müktesebatıyla tam uyumlu olması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye-AB İlişkileri Nedeniyle AB Masada Olmalı"

Olası genişletilmiş gayriresmi konferansa da değinen Hristodulidis, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmek istediğini hatırlatarak, böyle bir süreçte AB'nin müzakere masasında yer almasının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi atanmasına yönelik eleştirileriyle ilgili soruya ise "Farklı bir açıklama beklemiyordum. Önemli olan ortaya çıkacak sonuçlardır." yanıtını verdi.

Rum Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

Hristodulidis'in "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorununa ilişkin haberler duyacaksınız" ve "hareketli bir yaz" açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Öte yandan Rum müzakereci Menelaos Menelau da siyasi iradenin oluşması halinde Kıbrıs konusunda genişletilmiş gayriresmi konferansın yaz bitmeden gerçekleştirilebileceğini savundu. Menelau, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in temmuz ayı sonunda yeniden adaya dönmesinin beklendiğini açıkladı.