Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı Farklı Geçti: Kadınlar Türkiye Kupası Sarı-Lacivertlilerin

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan derbi mücadelesinde rakibini 86-66 mağlup eden Fenerbahçe Opet, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. Devre arasına 47-35’lik üstünlükle giren sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta da skor avantajını koruyarak final periyoduna 63-55 önde girdi. Son çeyrekte farkı açan Fenerbahçe Opet, parkeden 86-66’lık galibiyetle ayrılarak Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Bakan Bak’tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan final maçında rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı’nı da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum.”

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33

Başantrenör: Miguel Mendez

Galatasaray: Kamiah Smalls 0, Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 7, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Awak Kuier 34

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47- 35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 63-55 (Fenerbahçe lehine)