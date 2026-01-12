Gram altın 6.300 TL bandının üzerinde tutunurken, ons altın 4.500 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Küresel gelişmeler altını destekliyor

İran’da artan protestolar, ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik olası müdahale sinyalleri, Başkan Donald Trump’ın Grönland için askeri seçenekleri gündeme getirmesi ve FED Başkanı Jerome Powell hakkında başlatılan soruşturma süreci; küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Bu gelişmeler, yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesine neden oluyor.

Yatırımcıların gözü altın fiyatlarında

İç piyasada döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel ons fiyatındaki yükseliş, altın fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor.

12 Ocak 2026 güncel altın satış fiyatları

Piyasaların açılmasıyla birlikte altının güncel satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.339,00 TL

Çeyrek altın: 10.562,00 TL

Yarım altın: 21.122,00 TL

Tam altın: 41.475,15 TL

Cumhuriyet altını: 42.082,00 TL

Gremse altın: 104.005,95 TL

Ons altın: 4.567,86 dolar

Altında yön ne olur?

Uzmanlar, küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle jeopolitik riskler ve ABD para politikasına ilişkin gelişmeler, önümüzdeki günlerde altının seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.