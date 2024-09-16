Kadınların, girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer almaları için özel ürün ve çözümler sunan Halkbank, geçen yıl kadın kooperatifleri ile başlattığı “İhracatta Kadın İzi” projesini bu yıl da kadın girişimciler ile sürdürüyor.

Projeye dahil olan kadın girişimcilerin katılımı ile düzenlenen açılış toplantısı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve ShopiVerse Genel Müdürü Orxan Isayev’in, projenin etkili ve yenilikçi yaklaşımlarını yansıtan konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından “İhracata Giriş Eğitimi” İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Halkbank Genel Müdürlük binasında verildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, öncelikle projenin ilkine ilişkin bilgi vererek “Geçtiğimiz yıl 100 kadın kooperatifine e-ticaret eğitimi ve mentörlük hizmeti verilmiştir. Ayrıca, uluslararası e-ticaret platformlarına entegrasyon desteği verilerek, Amazon İngiltere ve Etsy gibi platformlarda ürünlerinin ihraç edilmesi sağlanmıştır. Projemizin ikincisinde ise; e-ihracata yeni başlayacak kadın girişimcilerimize katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

İhracatta Kadın İzi Projesi bu kez kadın girişimciler ile devam ediyor

Halkbank; projenin ikincisinde, seçilen 60 girişimciye, yurt dışı pazarlara erişim, stok ve tedarik yönetimi, lojistik ve iade süreçleri gibi konularda kapsamlı eğitimler verecek. İki ay sürecek bu programın sonunda, başarılı olan 10 kadın girişimciye ise; e-ihracat yazılımı ve entegrasyon kurulumu hediye edilerek, girişimcilerin tüm ihracat süreçlerini tek bir panelden yönetebilmesi sağlanacak.

İhracat seferberliğinde kadın girişimcilere destek

İhracatta Kadın İzi Projesi ile kadın girişimcilerin ülkemiz ihracatına katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirten Arslan, “Halkbank olarak, 2021 yılından bu yana, 232 bin kadın girişimcimize 72 milyar TL finansman imkânı sunduk. Türkiye Bankalar Birliği’nin Temmuz 2024 raporuna göre, kadın girişimciliğine ve kadınların ekonomik hayata katılımına verdiğimiz bu destekler ile bankacılık sektöründeki kadın girişimci kredilerinin yüzde 37’sini tek başımıza sağlamış bulunmaktayız” dedi.

Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsü başlıyor

Artık gelenekselleşmiş hale gelen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın bu yıl 4.’sünü düzenleyeceklerini belirten Osman Arslan, “Üreten, katma değer oluşturan kadın girişimcilerimiz için yarışma başvurularını almaya başladık. Kadınların girişimcilik ekosistemine katkılarını güçlendiren bu yarışma ile kadın girişimcilerimize destek sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.