Hale Kaplan Kimdir?

Gazetecilik kariyerine Life dergisinde adım atan Hale Kaplan, medya dünyasında kendine kısa sürede yer edinen isimler arasında gösteriliyor. İstanbul doğumlu olan Kaplan, Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Star Gazetesi’nde Açık Görüş editörlüğü görevlerinde bulundu. Analitik yazıları, toplumsal ve kültürel konulara dair değerlendirmeleriyle dikkat çeken Kaplan, sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olup @_halekaplan adlı X (eski adıyla Twitter) hesabından görüşlerini paylaşmaktadır.

Hilal Kaplan ile Hale Kaplan Kardeş mi?

TRT Yönetim Kurulu’na atanan Hale Kaplan ile kamuoyunda daha önce TRT Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan gazeteci-yazar Hilal Kaplan arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır. Soyadı benzerliğine rağmen iki isim kardeş değildir.