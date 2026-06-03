Röportaj: Bilal Koçak

SELİM KARDİL: ŞİRKETİMİZ İÇİN “ZAMANINDA TESLİM” VE “YÜKSEK ÜRETİM KALİTESİ” YALNIZCA OPERASYONEL HEDEFLER DEĞİL; İŞ YAPIŞ KÜLTÜRÜMÜZÜN VE KURUMSAL SORUMLULUK ANLAYIŞIMIZIN TEMEL PRENSİPLERİDİR.

İnşaat sektörü, ekonominin lokomotif lerinden biri. Bu sektör, beraberinde yüzlerce farklı sektörü de bünyesinde barındıran bir ekosistem oluşturuyor. Türkiye’nin inşaat devi Haldız İnşaat, sektörün öncü isimlerinden… Yaklaşık yarım asır önce kurulan ve Haldız Grup’un amiral gemisi olan Haldız İnşaat, bugü ne kadar ülkemizin yüz akı olan onlarca projeye imzasını attı. Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Selim Kardil, grubun başarı öyküsünü EKOVİTRİN Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak'a anlattı.

Haldız Inşaat'ın kuruluşundan bugüne uzanan gelişim yolculuğunu nasıl özetlersiniz?

Haldız İnşaat'ın kurumsal yolculuğu, 1979 yılında Sakarya'da atılan sağlam temeller le başlamış; şirketimizin büyüme vizyonu ise 1980'li yılların sonunda, Türkiye'nin sanayi ve üretim merkezlerinden biri olan Kocaeli'ye taşınma kararıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Bu stratejik adım, kurucumuz Macit Haldız'ın mühendislik disiplinine, yapısal güvenliğe ve sürdürülebilir büyü meye verdiği önemin somut bir yansıma sıdır. Bir inşaat mühendisliği yaklaşımıyla şekillenen şirket kültürümüz; yalnızca yapı üretmeyi değil, teknik yeterlilik, kalite stan dartları ve kurumsal güven ilkeleri üzerine inşa edilmiş uzun soluklu bir değer oluş turmayı hedeflemiştir. Yarım asra yaklaşan tecrübemiz boyunca benimsediğimiz bu anlayış, Haldız İnşaat'ı sektörde güvenilir ve sürdürülebilir projeler geliştiren güçlü bir marka konumuna taşımıştır. Bugün ulaştığımız başarı; mühendislik ilkelerin den, kalite anlayışımızdan ve sürdürüle bilirlik vizyonumuzdan ödün vermeden ilerlememizin doğal bir sonucudur.

HALDIZ’I FARKLI KILAN GÜÇLÜ YAPI

Yarım asra yaklaşan tecrübeniz ışığında, Haldız Inşaat'ı sektörde öne çıkaran en önemli özellikler nelerdir?

Haldız İnşaat'ı sektörde farklı bir konu ma taşıyan en önemli güç, Haldız Grup bünyesinde yer alan enerji, gayrimenkul, otomotiv, sigorta ve medya alanların daki güçlü yapılanmanın oluşturduğu entegre ekosistemdir. Bu çok yönlü yapı, hayata geçirdiğimiz her projeye yalnızca finansal güç değil; aynı zamanda stra tejik bakış açısı, operasyonel yetkinlik ve sürdürülebilir bir büyüme vizyonu kazandırmaktadır. 1979 yılından bu yana başarıyla tamamladığımız yaklaşık 100 proje ve 2 milyon metrekarenin üze rindeki üretim hacmi, Haldız İnşaat'ın kurumsal güvenilirliğinin ve istikrarlı büyüme anlayışının somut bir gösterge sidir. Şirketimiz için "zamanında teslim" ve "yüksek üretim kalitesi" yalnızca operasyonel hedefler değil; iş yapış kültürümüzün ve kurumsal sorumlu luk anlayışımızın temel prensipleridir. Haldız İnşaat olarak, yarım asra yaklaşan mühendislik tecrübemiz ve stratejik vizyonumuzla; yalnızca nitelikli yapılar üretmeyi değil, ülkemizin ekonomik gelişimine, şehirleşme vizyonuna ve ge leceğine kalıcı değeer katmayı kararlılıkla sürdürmekteyiz.

“STRATEJİK KURUMLARIN PROJELERİNİ İNŞA ETTIK”

Haldız Inşaat'ın yüklenici olarak üstlendiği kamu ve özel sektöre ait referanslarından bahseder misiniz?

Kamu projeleri, teknik yeterlilik, süreç yönetimi ve operasyonel disiplin açısın dan sektörün en yüksek standartlarını temsil etmektedir. Haldız İnşaat olarak, stratejik öneme sahip kamu yatırımlarında üstlendiğimiz sorumlulukları; mühendislik kabiliyetimizin, kurumsal güvenilirliğimizin ve proje yönetimindeki uzmanlığımızın güçlü bir göstergesi olarak değerlendiri yoruz.

Bu kapsamda yer aldığımız projeler, şirketimizin ileri mühendislik uygulamaları, akıllı bina teknolojileri, yüksek güvenlik standartları ve entegre altyapı çözümleri konularındaki deneyimini önemli ölçüde geliştirmiş; aynı zamanda kurumsal bilgi birikimimize kalıcı bir teknik derinlik kazandırmıştır. Şirketimizin çok yönlü uzmanlığını ortaya koyan başlıca referans projelerimiz arasında; yüksek teknoloji altyapı entegrasyonuyla öne çıkan Bilişim Vadisi, ileri mühendislik çözümleriyle dikkat çeken Teknopark İstanbul, en üst düzey yapısal güvenlik protokollerine sahip ASELSAN, ayrıca Borsa İstanbul TOKİ, VakıfBank, Halk GYO ve Kent Konut gibi stratejik kurumlara yönelik projeler yer almaktadır.

Ticari ve karma kullanım projelerinde ise; yüksek ziyaretçi kapasi tesi ve akıllı bina altyapılarıyla öne çıkan 41 Burda AVM ve 14 Burda AVM, Dedeman Hotels & Resorts International, İstiklal Demirören AVM ve Nuh Alışveriş Merkezi gibi önemli yapılar bulunmaktadır. Bu projelerden elde ettiğimiz mühendislik deneyimi ve operasyonel yetkinlik; kamu sektörünün gerektirdiği disiplinli süreç yönetimi anlayışıyla birleşerek, Haldız İnşaat'ın güçlü organizasyon yapısını ve sürdürülebilir proje geliştirme kapasitesini daha da ileri taşımıştır.

“TECRÜBELERİMİZ PROJELERİMİZE YANSIYOR”

Karma projelerde elde ettiğiniz çok disiplinli tecrübe, Haldız Inşaat'ın ko nut ve ticari projelerinde nasıl bir kalite ve vizyon farkı oluşturuyor?

Haldız İnşaat olarak altyapı, üstyapı ve karma projelerde elde ettiğimiz çok yönlü hizmet kabiliyeti ve deneyim; ürettiğimiz konut ve ticari projelere vizyon, dayanıklılık ve yüksek yatırım değeri olarak yansımaktadır.

Bu tecrü belerimizin projelerimize yansımalarını temel olarak şu şekilde özetleyebiliriz: Çok disiplinli uzmanlık ve yaratıcılık: Sahip olduğumuz entegre iş yapısı ve üstlendiğimiz karma kullanımlı proje ler, farklı disiplinlerden gelen beceri ve uzmanlıkların güçlü bir iş birliği ile kurgulanmasını gerektirmektedir. Farklı mühendislik ve mimari disip linleri entegre ederek elde ettiğimiz bu deneyim, bağımsız ticari ve konut projelerimizin mimari açıdan çok daha yenilikçi ve fonksiyonel tasarlanmasını sağlıyor.

Stratejik lokasyon analizi: Kocaeli gibi yüksek nüfus hareketliliğine ve sanayi yapısına sahip bölgelerdeki altyapı ve üstyapı tecrübemiz sayesinde; ulaşım hatlarının genişlediği, nüfusun düzenli arttığı ve ticari yaşamın hareketlendiği potansiyel bölgeleri önceden tespit edebiliyoruz. Bu öngörümüz, haya ta geçirdiğimiz konut yatırımlarında fiyatların ve yatırım değerinin çok daha istikrarlı bir şekilde yükselmesine ola nak tanıyor.

“DENGELİ PORTFÖYE SAHİBİZ”

Finansmana erişimin zorlaştığı ve maliyetlerin yükseldiği mevcut piyasa koşullarında, kamu projelerinin şirketi nizin büyüme ve nakit akışı yönetimine etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnşaat sektörü, maliyet baskıları ve finansal daralmalar karşısında yüksek direnç gerektirir. Haldız İnşaat'ın strate jik farkı, "Taahhüt" odaklı iş modelini bir "Konjonktürel Kalkan" olarak kullana bilmesidir. Özel sektördeki "Yap-Sat" projeleri marj büyümesi sağlarken; TOKİ ve benzeri kamu ihaleleri, piyasa daralmalarında nakit akış stabilitesini ve iş gücü sürekliliğini garanti altına alan denge unsurlarıdır. Bu denge, şirketi mizi sadece bir inşaat firması olmaktan çıkarıp, finansal yapısı sağlam temellere oturan stratejik bir yatırım grubuna dönüştürmüştür. Değişen piyasa koşul larına rağmen ekiplerimizin çalışmaya ve değer üretmeye devam etmesi, bu "Dengeli Portföy" yaklaşımımızın bir sonucudur. Bu finansal direnç, bizi rakiplerimizden ayıran kurumsal çevikliği mizin de temelidir.

Yap-Sat projeleriniz arasında kentsel dönüşüm projesi olarak ayrı bir öneme sahip Medyan Kadıköy’den bahseder misiniz?

Anadolu Yakası’nın en köklü, en dinamik ve en değerli lokasyonlarından biri olan Kadıköy’ün kalbinde, Fikirtepe’de yükselen Medyan Kadıköy, ‘’Tam Ortasında” motto suyla Obaköy–Haldız Adi Ortaklığı tarafından hayata geçiriliyor.

Ayrıcalıklı sosyal alanları ve her detayı özenle planlanmış yaşam kurgu suyla İstanbul’un yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. 2026 yılının 3. çeyreğinde teslim etmeyi planladığımız Medyan Kadıköy’de projeye özel 1,99 faiz oranı ve ayrıca şirket tarafından avantajlı ödeme seçenekleri sunuyoruz. Zamanın en büyük değer haline geldiği günümüzde Medyan Kadıköy'ün eşsiz lokasyonu, onu sıradan bir konut projesi olmaktan çıkarıyor. Avrasya Tüneli’ne 7 dakika, Marmaray’a 6 dakika, Metrobüs ve Metro’ya ise sadece 3 dakika mesafede yer alıyor.

Toplam 10 bin m²’lik ortak yeşil alanı ve zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken Medyan Kadıköy hem çevreye hem insana saygılı bir anlayışla tasarlandı. Geniş yeşil alanlarla Medyan Kadıköy sakinlerini stresten arındırılmış bir hayata davet ediyoruz. 2 açık, 2 kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitness salonu, kafe ve restoranları ile Med yan Kadıköy her yaştan insana unutulmaz bir yaşam deneyimi sunmak için her hayale uy gun 1+1’den 4+1'e kadar uzanan farklı planlara sahip daire seçenekleri sunuyor.

Halk GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Paye Sakarya projesinin öne çıkan özel liklerini ve vizyonunu kısaca paylaşabilir misiniz?

Haldız İnşaat ve Halk GYO iş birliği ile ge liştirilen Paye Sakarya, Türkiye’nin sanayi, ekonomi, istihdam ve ticaret açısından önemli bir bölgesi olmanın yanı sıra stra tejik konumuyla da ulusal ve uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline gelen Sakarya’da yükseliyor. Sakarya’nın sakin ve huzurlu atmosfe rinden ilham alınarak geliştirilen Paye Sakarya, yatırımcılarına ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Modern mimari anlayışıyla tasarlanan bu benzersiz proje, bölgeye değer katan özel bir konsept sunarak, konfor ve estetiği bir araya getiriyor. Her ayrıntısı özenle düşünülmüş olan Paye Sakarya, sakinleri için huzur dolu bir yaşa mın kapılarını aralıyor. Paye Sakarya’nın, modern ve yatay mimarisi, geniş teras ve peyzaj alanları, sosyal donatılar ve farklı konseptteki ticari üniteleriyle Sakarya’da gerçekleştirilen en büyük projelerden biri. Yaklaşık 60 dönümlük bir arsa alanı üzerinde 119 bin 345 metrekare inşaat alanına sahip olan Paye Sakarya, 23 blokta 426 konuttan meydana geliyor.

Projede, alanları 101 ila 246 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı konut tipi bulunuyor. Böl genin iklimine uygun oluşturulan peyzaj alanları, geniş bahçeleri, trafiğe kapalı yürüyüş yolları ve yansıma havuzlarıyla bölgenin en iyi konsept yaşam proje si olarak tasarlandı. Modern ve yatay mimarisiyle bölgenin simgesi haline gelecek Paye Sakarya, fonksiyonel iç mimarisiyle de konut sahiplerine keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Projemizde ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 34 adet cadde mağazası da bulunuyor.