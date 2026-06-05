Türkiye’de ve dünyada benzeri bulunmayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, eğitim camiasının temsilcilerini anlamlı bir organizasyonda ağırladı. Müzenin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen özel davette, eğitim yöneticileri bir araya geldi.

Balcı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, deniz kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında eğitimcilerin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Deniz Canlıları Müzesi olarak yalnızca bir müze değil, aynı zamanda bir eğitim ve farkındalık merkeziyiz. Eğitim camiamızın değerli temsilcileriyle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Eğitim toplumun can damarıdır

Etkinlikte konuşan müze kurucusu Kenan Balcı, öğretmenlik mesleğine duyduğu saygıyı dile getirdi. Balcı, eğitimin bir toplumun can damarı olduğunu belirterek, “Hayat koşturmacası içinde birçok şeyi hafızamızdan siliyoruz. Ancak ilkokuldan itibaren öğretmenlerimizin zihnimize kazıdığı o kıymetli bilgileri, o şefkati asla unutmuyoruz. Onlar bizim yol göstericimiz. Bugün burada denizlerimizin zenginliğini onlara anlatmak, onlarla omuz omuza olmak bizim için büyük bir onurdur. Denizlerimizi, balıklarımızı ve geleceğimizi konuştuk. Tüm eğitim neferlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ne kadar teşekkür etsek azdır

“Bugün burada Beylikdüzü’nde görev yapan çok kıymetli eğitimcilerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Balcı, “Bizlere bilgi sunan, yol gösteren değerli hocalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onları çok seviyoruz; onlarla bir arada olmak bizlere enerji ve huzur veriyor. Bugün hem hasret giderdik hem de denizlerimizi, balığı ve bu toprakların en büyük zenginliği olan denizlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Bizleri bugünlere getiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum” açıklamasını yaptı.





300 tonluk devasa arşiv



Müzede muhafaza edilen deniz canlılarının toplam ağırlığı 300 tonu bulunduğunun altını çizen Balıkçı Kenan Balcı, “Müze her gün yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Burası bir okul. Kitaplarda gördükleri balıkları burada canlı boyutlarıyla gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Belgesellere konu olan balıkların mumya halini burada sergiliyoruz. Yarım asrı geçti. Bir asır, iki asırda bu müze gelecek için hizmet edecek” dedi. Müze içerisinde yer alan devasa köpek balıkları, vatozlar ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan nadir deniz canlıları, okul müdürleri tarafından büyük bir ilgiyle incelendi.

Eğitimciler müzeyi gezdi



Müze turu sırasında eğitimciler, gördükleri manzaralar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Türkiye’de bir benzeri daha olmayan müzenin detaylarını paylaşan Kenan Balcı, tesisin sadece bir müze değil, yaşayan bir kütüphane olduğunu vurguladı. Müzenin girişlerinden hiçbir ücret alınmadığını hatırlatan Balcı, sergilenen tüm canlıların Türk karasularından çıkarıldığını belirtti.