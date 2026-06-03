Bayram tatili boyunca çay toplayan üreticilerin çaylarını biran evvel bitirmek istemesi Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan fabrikalarda izdihama sebep oldu. İşleme kapasitesine ulaşan ÇAYKUR bu kez kontenjan ve randevulu sistem uygulamasına geçiş yapmak zorunda kaldı. Kurum her ne kadar ‘Acele etmeyin, çayınızın tamamını alacağız' dese de bir an evvel çayını bitirmek isteyen çay üreticileri bu kez özel sektörlere yöneldi. Özel sektörler de çayın çok olmasından ötürü fiyat düşürünce üreticiler tepki gösterdi.

Özel sektör devlerinden Doğuş Çay'ın da fiyat düşürdüğünü ve bu durumun diğer özel sektörlerde karşılık bulduğundan şikayet eden çay müstahsili Nuray Kutlu, "Çaylar güzel, bunlar bizim mesleğimiz ama çok şikayetçiyiz. Böyle bir sistem olmaz. Bayramdan önce açılan kampanya nedeniyle herkes çayını topladı bitirdi. Yoğunluk oluşunca bayramdan sonra kontenjan uygulamasına geçildi. Doğuş Çay'a bizi gebe yaptılar. ÇAYKUR kontenjanı düşürdüğü için Doğuş Çay'da fiyatı aşağıya indirdi. 29 TL'ye indirdi. Bizimle borsa gibi oynuyorlar. Doğuş Çay ne yaparsa hepsi de onu yapıyor. Doğuş Çay bizi parmağında oynatıyor. Bütün özel sektörleri. Doğuş Çay ne diyorsa öbürleri de onu yapıyor" dedi.

Ayşe Kutlu isimli bir başka çay üreticisi ise, "Yaş çay sezonu güzel gidiyor ama hemen kontenjan düşünce özel sektörlerin eline düştük. Özel sektörlerin eline düşünce de haliyle fiyatları düşürüyorlar. İster istemez müstahsili kırıyorlar. Biz büyük zarardayız bu konuda ve şikayetlerimiz var" şeklinde konuştu.