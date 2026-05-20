Kulübün 120. yılına doğru ilerlediği bu tarihi dönemde gerçekleştirilen iş birliği için Chobani Stadı'nda bir araya gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ortak hedeflere vurgu yaptı.

"Formamız En Kıymetli Reklam Alanımız"

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sponsorluk planlamalarını her sezon büyük bir titizlikle ve çok önceden yürüttüklerini belirtti. Saran, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forması, kulübümüzün en kıymetli reklam alanlarından biridir. Acıbadem Sağlık Grubu ile formamızdaki uygun alanlara ilişkin görüşmelere bu yılın başında başladık. Sayın Mehmet Ali Aydınlar, konuyu ilk paylaştığımız andan itibaren Fenerbahçe'nin yanında olma iradesini ortaya koydu ve bu işbirliğine hiç tereddüt etmeden destek verdi. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

"Bu Sadece Bir Sponsorluk Değil, Aidiyet Sorumluluğu"

Fenerbahçe’ye verdikleri desteğin ticari bir anlaşmadan çok daha öte olduğunu vurgulayan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise şunları söyledi:

"Fenerbahçe'ye destek vermeyi hiçbir zaman yalnızca bir sponsorluk olarak görmedim. Bu aidiyetin, sorumluluğun ve aynı hedefe birlikte yürümenin doğal bir parçası olduğuna inanıyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün 120. yılına ilerlediği bu özel dönemde, hedeflere yürüdüğü yolda katkı sunmaya ve gereken desteği vermeye her zamanki gibi hazırız."

Anlaşmanın Detayları

Chobani Stadı'nda resmiyete kavuşan bu stratejik ortaklık, önümüzdeki dönemin en dikkat çeken spor sponsorluklarından biri oldu. Yapılan anlaşma doğrultusunda Acıbadem Sağlık Grubu, 2026–2027 sezonu boyunca Fenerbahçe Futbol Takımı'nın resmi sponsorları arasında yer alacak. Sağlık devinin logosu, sarı-lacivertli futbolcuların sahaya çıkacağı yeni sezon formalarının yan kısmında, yani kol altında konumlandırılacak. Kulübün 120. yıl vizyonuyla örtüşen bu iş birliğinin, yeni sezonda her iki markaya da büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.