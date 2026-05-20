Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 29. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti ve ligde puanını 80'e yükseltti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler için bu müsabaka Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı. Müsabakanın ardından Maraton Alt Tribünü önünde kurulan platformda kupa töreni gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcular tek tek sahaya çıkarken, özel olarak seçilen şarkılar eşliğinde platforma doğru yürüdüler. Futbolculara şampiyonluk madalyaları Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından takdim edilirken, kupa kaptan Yağmur Uraz'ın ellerinde yükseldi. Maraton Üst ve Alt tribününde olan taraftarlar da şampiyonluk kupasının havaya yükselmesiyle birlikte büyük coşku yaşadı. Futbolcular daha sonra kupayla birlikte taraftarlarla karşılıklı olarak tezahürat yaptılar.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.



Ufuk Şansal: "Bu bir başlangıç"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, "Böylesine anlamlı bir günde böylesine bir atmosferde bu maçı oynamak, kupayı kaldırmak anlamlı ve gurur verici oldu. Kulüp tarihinde ilk şampiyonluğu kazanmış olduk. Yönetici olarak da bana nasip oldu. Rüya gibi. Bunları anlatacak kelime bulamıyorum şu anda. Umarım bundan sonraki senelerde de bu ligi domine ederiz. Bu bir başlangıç. Devamını da getireceğiz diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.



Gökhan Bozkaya: "İlk şampiyonluğu elde etmiş hoca olarak gurur verici"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Başta oyuncularım olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Stadımızda kupayı kaldırmak bizi ekstra motive etti. Her şey güzeldi. Bu herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Çocukluk hayalimi hem futbolcu olarak hem hoca olarak ve ilk şampiyonluğu elde etmiş hoca olarak yaşamak gerçekten çok gurur verici" ifadelerini kullandı.



Yağmur Uraz: "Ligi domine etmek istiyoruz"

Kaptan Yağmur Uraz, şampiyonluğun kelimelerle anlatılacak bir duygu olmadığını belirterek, "Kariyerimin 10. şampiyonluğu ama dün akşam yatağıma yattığımda inanılmaz farklı bir his; sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin gibiydi. Tarif edemiyorum. Tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, değerli ama iki senedir kıyısından döndüğümüz bir şampiyonluk olduğu için. Fenerbahçe armasına bir sözüm vardı. Kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içinde ve dışında elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırmamız camia için çok anlamlıydı. Bu şampiyonluk tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Bu sadece bir başlangıç. Ligi domine etmek istiyoruz" diye konuştu.



Ece Türkoğlu: "Büyük bir tarih yazdık"

Çok mutlu olduklarını ifade eden Ece Türkoğlu, şunları söyledi: "Zaten bu günü bekliyorduk. Böyle bir atmosferde olduğu için de mutluyuz. Hak ettik ve onun sevincini yaşıyoruz. O yüzden ben takımdaki herkesle çok gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih yazdık. Umarım bunun devamı da gelecek."