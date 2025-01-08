Fidan, "Eğer askeri harekâtın olmasını istemiyorsanız, uluslararası ülkelerden gelen terörist savaşçıların ve PKK’lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Bu kişilerin kim olduğunu biliyoruz, elimizde isimler var. Ayrıca, PKK’lı olmayan Suriyeli Kürtlerin can ve mal güvenliği sağlanarak normal hayata katılmaları gerekiyor" dedi.

"Şartlarımız Net ve Sadık Kalınmalı"

Türkiye'nin taleplerinin açık olduğunu ifade eden Fidan, "Biz ültimatom verirken meseleyi net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu talepler basit, anlaşılır ve yerine getirilmesi gereken şartlardır. Yeni yönetim bu konuda garanti veriyor. Ancak, bölgedeki terör faaliyetlerinin maskaralığına artık bir son verilmelidir" dedi.

Fidan, Suriye'deki durumun çözümü için Şam yönetiminin de harekete geçmesi gerektiğini söyledi. "Suriye’deki yeni yönetimin, bu sorunu sahiplenmesi adına gerekli adımları atması gerekiyor. Zamana oynandığını görüyoruz ama Türkiye sabrını zorlayan bir devlet değildir" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Geleceği ve Anayasa Süreci

Dışişleri Bakanı, Suriye Devleti’nin başında bulunan Ahmet Eş-Şara ile yapılan görüşmelere de değindi. Fidan, "Eş-Şara mültecilerin dönüşünü istiyor. Yeni bir anayasa yapılması ve seçimler düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için 10 milyondan fazla mültecinin ülkesine dönmesi gerekiyor. Bu da kayıtların yeniden düzenlenmesi ve kimliklerin yenilenmesi gibi zorlu bir süreci gerektiriyor" diye konuştu.

Fidan, Suriye’deki yönetimin yapısına ilişkin tartışmaların sürdüğünü belirterek, "Devletin adı ve rejimin şeklinin ne olacağı gibi konular hâlâ belirsiz. Bunlar çözülmeden kalıcı bir barış ve düzenin sağlanması mümkün değil" dedi.

"Bölgedeki Teröre İzin Vermeyeceğiz"

Türkiye’nin bölgedeki güvenlik kaygılarına vurgu yapan Fidan, "Türkiye ne sınırlarında ne de bölgede terör örgütlerine yer bırakmayacaktır. PKK/YPG'nin bölgedeki varlığı sona ermeden huzur sağlanamaz. Bu konuda gerekirse askeri harekât seçeneği masadadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki barış ve istikrar için gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirterek, çözüm için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.