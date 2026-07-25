Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Akçadağ Motofest Kamp Festivali'ne verdiği destek dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a plaket takdim ederek teşekkür etti.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Akçadağ Motofest - Kamp Festivali'ne sağladığı katkılar dolayısıyla plaket takdim etti. Başkan Ulutaş, festivalin Akçadağ'ın tanıtımına, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, organizasyona verdiği destek nedeniyle Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Başkan Ulutaş, Bakan Kurum'un ilçeye gösterdiği yakın ilgi ve desteklerin Akçadağ'ın gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, 'Akçadağ Motofest & Kamp Festivalimize verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a plaketimizi takdim ettik. Akçadağ'ımızın tanıtımına, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan bu güzel organizasyona desteklerinden dolayı Bakanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.