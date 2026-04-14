İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı ünlü isimlerden alınan kan, idrar ve saç örnekleri incelenmişti. Yapılan analizlerde üç ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmış, bu isimler arasında Sancaktutan’ın da bulunduğu belirtilmişti.

Konu kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, 26 yaşındaki oyuncu sessizliğini bozdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hayatı boyunca söz konusu maddeleri kullanmadığını vurgulayan Sancaktutan, sürecin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım boyunca adı geçen yasaklı maddeyi ne gördüm ne kullandım. Test sonuçlarının yeniden incelenmesini resmi makamlardan talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Gerçeğin ortaya çıkması için gereken her şeyi yapmaya hazırım. Bu durum beni derinden şaşırttı ve üzdü.”

Soruşturmanın ilerleyen süreçte yapılacak ek testler ve incelemelerle netlik kazanması bekleniyor.

Test sonucu pozitif çıkanlar:

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek

İbrahim Çelikkol

Mustafa Ceceli

Ogün Alibaş

Ela Rümeysa Cebeci

Gözaltına alınan veya ifadesi alınanlar:

Simge Sağın

Melek Mosso

İbrahim Çelikkol

Deha Bilimlier

Mustafa Ceceli

Ersay Üner

Bengü

Fikret Orman

Burak Elmas

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Didem Soydan

Güzide Duran

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek

Testi negatif çıkan bazı isimler: