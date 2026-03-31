Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, örgüt lideri Onur Apaydın ve İlker Oflu, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Müşteki Bayram Serkan Zağlı, zararın giderilmediğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Örgüt yöneticisi İlker Oflu ise sağlık sorunlarını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme Kararları

Örgüt lideri Onur Apaydın: 231 yıl 8 ay 20 gün hapis (suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından).

(suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından). Örgüt yöneticisi İlker Oflu: 2 yıl 6 ay hapis (suç örgütüne üye olma), 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraat ve tahliye .

(suç örgütüne üye olma), 35 ayrı dolandırıcılık suçundan . Bahar Candan: 2 yıl 6 ay hapis (suç örgütüne üye olma).

(suç örgütüne üye olma). Nihal Candan: Hayatını kaybettiği için dava düşürüldü .

. Diğer sanıklar: Değişen oranlarda hapis veya beraat kararı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şebekenin ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırdığı belirtildi. Bahar ve Nihal Candan’ın, örgütün hiyerarşik yapısı içinde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadaki popülerlikleri nedeniyle mağdurların kandırılmasında etkin oldukları kaydedildi. Örgüt lideri Apaydın’ın suç gelirlerini Alisya Bahar Candan üzerinden akladığı iddia edildi.

Davanın müşteki sayısı 38, sanık sayısı ise 21 olarak belirtilmişti. Bahar Candan, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.