İşte operasyonun perde arkası ve yaşanan son gelişmeler:

Yurt Dışından Döndü, Gözaltına Alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde (21 Mayıs) Serenay Sarıkaya hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın çıktığı esnada yurt dışında olduğu tespit edilen ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye döneceğini belirtmişti.

Sarıkaya, bugün (25 Mayıs) sabah saatlerinde Türkiye’ye dönüş yaptıktan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın Geçmişi: Operasyonda Ne Olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde ünlüler dünyasını sarsan dev bir operasyona imza atmıştı.

Eş Zamanlı Baskınlar: İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla ’da belirlenen toplam 25 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Geniş Çaplı Gözaltılar: Operasyon kapsamında ilk etapta 25 şüpheliye yönelik arama ve yakalama işlemleri yapıldı.

Kritik Tutuklama: Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise "ünlülerin doktoru" olarak tanınan Mehmet Rahşan'ın, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesi olmuştu.