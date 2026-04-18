Sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklamada, test sonuçlarının Sağın’ın herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını açık biçimde ortaya koyduğu belirtildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu birçok ünlü isim hakkında işlem yapılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Simge Sağın ile birlikte İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner ve diğer bazı isimler gözaltına alınmış, ardından adli işlemler başlatılmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden bazıları savcılık tarafından serbest bırakılırken, Simge Sağın hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Sağın’ın avukatı Eda Salman tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur. Bu sonuç, daha önce kamuoyuyla paylaşılan beyanlarımızı da doğrular niteliktedir.”

Açıklamada ayrıca, gerçeğe aykırı haber ve yorumlara karşı hukuki hakların saklı tutulduğu vurgulandı.

Gelişmeyle birlikte Simge Sağın’ın soruşturmadaki durumuna ilişkin önemli bir belirsizlik ortadan kalkarken, sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.