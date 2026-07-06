ABD'nin New Jersey Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Maça etkili başlayan Brezilya, 14. dakikada penaltı kazanmasına rağmen Bruno Guimaraes'in vuruşundan yararlanamadı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Norveç, aradığı golü 79. dakikada buldu. Ceza sahasında iyi yükselen Erling Haaland, yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan yıldız golcü, 90. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkararak Norveç'i rahatlattı.

Brezilya, maçın son anlarında kazandığı penaltıyla umutlandı. 90+10. dakikada topun başına geçen Neymar, hata yapmayarak skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Norveç'in üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Erling Haaland'ın iki golüyle tarihi bir galibiyet elde eden Norveç, FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, Brezilya ise beklentilerin altında kalarak turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Norveç, çeyrek finalde Meksika ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle yarı final mücadelesi verecek.