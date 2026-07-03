Ev dekorasyonunda doğallık hissi veren, aynı zamanda günlük yaşama kolayca uyum sağlayan tasarımlar öne çıkıyor. Doğtaş’ın yeni Fioren Koleksiyonu da bu ihtiyaca yanıt veren sıcak ve yalın bir tasarım dili sunuyor. Country stilinin tanıdık ve samimi etkisini güncel çizgilerle buluşturan koleksiyon, özellikle açık renk paleti, doğal dokuları ve ölçülü detaylarıyla yaşam alanlarında ferah bir

Fioren Koltuk Takımı: Günlük Yaşamın Rahat Köşesi

Fioren Koltuk Takımı, yumuşak hatları ve konfor odaklı yapısıyla salonlarda sakin bir odak noktası oluşturuyor. Sırt minderli tasarımı, oturma alanında daha rahat ve davetkâr bir kullanım sunarken; üçlü yataklı, ikili yataklı ve berjer modülleri farklı ihtiyaçlara göre yaşam alanına uyum sağlıyor.

Country stilinin sıcak karakterini taşıyan Fioren Koltuk Takımı, kadife, baskılı örme ve şönil dokuma kumaş seçenekleriyle farklı dekorasyon tercihlerine eşlik ediyor. Ayak alternatifleri ve kumaş renkleri sayesinde kişisel zevklere göre şekillenebilen tasarım hem gündelik kullanımda hem de misafir ağırlarken pratik bir konfor alanı yaratıyor.

Fioren Plus Koltuk Takımı: Aynı Sıcak Çizginin Daha Sade Yorumu

Fioren ailesinin bir diğer alternatifi olan Fioren Plus Koltuk Takımı, koleksiyonun sıcak tasarım dilini daha yalın bir formla yorumluyor. Sırt mindersiz ve bazasız yapısıyla daha sade bir görünüm sunan Fioren Plus, açık tonlarla uyumlu duruşu sayesinde salonlarda ferah ve sakin bir etki oluşturuyor.

Yumuşak formu ve abartıdan uzak çizgisiyle Fioren Plus, günlük yaşamın doğal akışına kolayca eşlik eden bir oturma alanı sunuyor. Koleksiyonun country etkisini koruyan tasarım, sade dekorasyon anlayışını benimseyen yaşam alanları için dengeli bir alternatif oluşturuyor.

Fioren Yemek Odası: Sıcak Sofralar İçin Esnek Bir Kurgu

Fioren Yemek Odası, yemek alanlarını yalnızca bir kullanım noktası değil, evin sıcak buluşma alanlarından biri olarak ele alıyor. Açık tonların ahşap görünümlü yüzeylerle birleştiği tasarım, mekâna aydınlık ve doğal bir etki kazandırıyor.

Koleksiyonda yer alan sabit ve açılır masa alternatifleri, farklı metrekarelere ve kullanım alışkanlıklarına uyum sağlıyor. Fioren Konsol ise kişiselleştirilebilir kapak seçenekleriyle koleksiyonun dikkat çeken parçalarından biri oluyor. Panjur kapaklar country stilinin güçlü karakterini yansıtırken, cam kapak seçenekleri daha hafif ve modern bir görünüm sunuyor. Panjur ve cam kapakların birlikte kullanılabildiği kombinasyonlar ise yemek odasında dengeli ve kişisel bir ifade yaratıyor.

Konsol, masa, sandalye, bank, orta sehpa ve yan sehpa gibi tamamlayıcı modüllerle Fioren Yemek Odası, evin farklı köşelerinde aynı sıcak tasarım dilini sürdürmeyi mümkün kılıyor.

Fioren Yatak Odası: Dinlenme Alanlarında Doğal Bir Denge

Fioren Koleksiyonu’nun yatak odası çözümleri, country stilinin sıcak ve doğal karakterini evin en özel alanına taşıyor. Açık tonlar, ahşap dokular ve yalın detaylarla şekillenen tasarım dili, yatak odasında sakin ve dengeli bir atmosfer yaratıyor.

Farklı dolap alternatifleri, komodinler, şifonyerler ve baza seçenekleriyle şekillenen koleksiyon, yaşam alışkanlıklarına uyum sağlayan esnek bir kullanım sunuyor. Country stiline gönderme yapan panjur detayları ve doğal yüzeyler ise Fioren’in bütüncül tasarım yaklaşımını güçlendiriyor. Düzen ve konforu estetik bir anlayışla bir araya getiren Fioren Yatak Odası, günün temposundan uzaklaşmayı kolaylaştıran huzurlu bir yaşam alanı sunuyor.

Yaşam Alanlarında Bütünlük

Fioren Koleksiyonu, oturma alanlarından yemek odasına, yatak odasından TV ünitesine kadar evin farklı bölümleri arasında uyumlu bir geçiş sağlayan bütünlüklü bir dekorasyon dili sunuyor. TV ünitesi ve tamamlayıcı modüller, koleksiyonun açık renkli, doğal ve sade çizgisini yaşam alanının farklı noktalarına taşıyor.

Açık renkler, ahşap etkisi ve yumuşak geçişlere sahip formlar sayesinde Fioren, evin genelinde sakin ve dengeli bir atmosfer kurulmasına yardımcı oluyor. Doğtaş Fioren Koleksiyonu, gösterişten uzak ama karakterli bir ev stili arayanlar için sıcak bir alternatif sunuyor. Country stilinin samimiyetini modern yaşamın konfor beklentileriyle birleştiren koleksiyon, evlerde doğal, rahat ve zamansız bir his bırakıyor.