Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservis transferi konusunda Monaco ile anlaşmaya varıldı. Beşiktaş, genç sol bek ile 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, Ouattara'nın takıma önemli katkılar sağlayacağına olan inancını vurgulayarak, genç oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı dileklerini iletti.

Yeni sezonda teknik ekibin önemli alternatiflerinden biri olması beklenen Kassoum Ouattara'nın, kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.