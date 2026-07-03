1-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında kullanıcılar, Türkiye genelindeki yetkili servislerde 18 noktadan oluşan ücretsiz araç kontrol hizmetinden yararlanabilecek. Ayrıca klima gazı dolum hizmetlerinde sunulan yüzde 10 indirimle sıcak yaz günlerinde daha serin ve konforlu yolculuklar mümkün olacak. Kaput altından araç içine, şasi sisteminden araç dışına kadar birçok kritik bileşeni kapsayan kontroller sayesinde araçların yaz koşullarına en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor. OMODA | JAECOO, satış sonrası hizmetlerini sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte araçlar da daha zorlu çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin premium otomobil markaları arasında yer alan OMODA | JAECOO, kullanıcı memnuniyetini odağına alan yaklaşımı doğrultusunda araç sahiplerinin güvenliğini ve konforunu önceliklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, Ücretsiz 18 Nokta Yaz Kontrolü Kampanyası’nı hayata geçirdi.

1-31 Temmuz tarihleri arasında OMODA | JAECOO kullanıcıları, Türkiye genelindeki yetkili servis noktalarında 18 noktadan oluşan ücretsiz araç kontrol hizmetinden faydalanabilecek. 18 noktayı kapsayan ücretsiz kontrolün yanı sıra klima gazı dolum hizmetlerinde de yüzde 10 indirim sunulacak. Böylece kullanıcılar yaz boyunca daha serin, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilecek.

Yaz yolculuklarına kapsamlı kontrol desteği

Yüksek sıcaklıkların araçlar üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen OMODA | JAECOO, yaz kampanyası kapsamında motor bölmesi, iç donanım sistemleri, sürüş sistemleri, gövde ve ilave kontrol noktalarını kapsayan kapsamlı bir kontrol programı sunuyor.

Yetkili servislerde görev yapan uzman teknisyenler, akü, klima sistemi, amortisörler, lastikler, fren sistemi ve aynalar başta olmak üzere 18 kritik araç bileşenini detaylı şekilde kontrol ederek aracın yüksek sıcaklıklardaki çalışma performansını değerlendiriyor. Toplam 18 kontrol noktasının incelenmesi sayesinde olası durumlar önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınırken, aracın optimum performansını koruması ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yaz aylarında yoğun kullanılan klima sistemleri de kampanya kapsamında unutulmuyor. OMODA | JAECOO, klima gazı dolum hizmetlerinde sunduğu yüzde 10 indirim ile soğutma performansının artırılmasına katkı sağlayarak sürücü ve yolcular için daha serin ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Satış sonrası hizmetlerde müşteri deneyimi güçleniyor

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden OMODA | JAECOO, satış sonrası hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Markanın düzenli olarak gerçekleştirdiği servis kampanyaları bugüne kadar 7 binden fazla araç sahibinin katılımıyla önemli ilgi görürken, bu başarı OMODA | JAECOO'nun satış sonrası hizmet ağına duyulan güveni de ortaya koyuyor. Öte yandan gerçek servis süreçlerini ve servis operasyonlarının perde arkasını kullanıcılarla buluşturan “OJ Service” video serisi de müşterilerden yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor.

OMODA | JAECOO, önümüzdeki dönemde de araç sahipliği deneyimini sürekli geliştirmeyi, satış sonrası hizmetlerini daha da güçlendirmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Marka, 1-31 Temmuz tarihleri arasında tüm kullanıcılarını yetkili servislerine davet ederek yaz dönemi kontrol kampanyasının avantajlarından yararlanmaya çağırıyor. Böylece araçlar yaz koşullarına güvenle hazırlanırken, kullanıcılar da her yolculuğa daha güvenli, daha konforlu ve daha huzurlu başlayabiliyor.

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Futbol heyecanı dünyayı sarıp, hayalleri, azmi ve kararlılığı beslerken, marka da genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” felsefesini benimseyerek daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklıyor. Marka, “Aile İçin, Şampiyonluk İçin” felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mantalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.