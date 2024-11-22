Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda T.Ç. (27) ve C.U.'nun (20) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda evin çatı katında bulunan güvercin yuvası içine saklanmış çantada 5 parça halinde toplam 5 kilo 209 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda bulunan 1 adet ruhsatsız tüfeğe de el konuldu. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.