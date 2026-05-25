Seçimde muhafazakar merkez sağ çizgideki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) birinciliğini korurken, aşırı sağcı ELAM tarihi bir yükseliş imzaladı. GKRY lideri Nikos Hristodulidis’e yakın merkez partiler ise adeta çöküş yaşayarak parlamento dışında kaldı.

İşte adadaki siyasi haritayı yeniden şekillendiren seçim sonuçları ve öne çıkan detaylar:

Sandıktan Çıkan İlk Sonuçlar ve Meclis Dağılımı

Seçimlerde iki büyük parti konumlarını korumayı başardı. DİSİ, yüzde 27,1 oy oranıyla yarışı ilk sırada tamamlayarak meclisteki mevcut 17 sandalyesini korudu. Sol görüşlü ana muhalefet partisi AKEL ise yüzde 23,9 oy alarak 15 sandalyesini muhafaza etti.

Seçimlerin ardından meclisteki yeni sandalye dağılımı ve oy oranları şu şekilde şekillendi:

Parti Oy Oranı (%) Sandalye Sayısı Durum / Değişim DİSİ (Merkez Sağ) %27,1 17 Birinciliğini ve sandalye sayısını korudu AKEL (Sol / Ana Muhalefet) %23,9 15 Konumunu ve sandalye sayısını korudu ELAM (Aşırı Sağ) %10,9 8 Oyunu artırdı, 3. büyük güç oldu (+4 sandalye) DİKO (Merkez) %10,0 8 1 sandalye kaybetti ALMA (Yeni Parti) %5,8 4 İlk kez katıldı, barajı geçmeyi başardı Doğrudan Demokrasi (Yeni) %5,4 4 Fidias Panayiotou liderliğinde meclise girdi EDEK (Sosyal Demokrat) ~%3,2 0 Baraj altında kaldı, 4 sandalyesini kaybetti DİPA (Merkez) ~%3,2 0 Baraj altında kaldı, 4 sandalyesini kaybetti Ekologlar Hareketi %1,9 0 Baraj altında kaldı, 3 sandalyesini kaybetti

Seçimin Kazananları: Aşırı Sağ ve Yeni Oluşumlar

Seçimin en çarpıcı başarısına aşırı sağcı ELAM imza attı. 2021 seçimlerinde yüzde 6,78 oy alarak 4 milletvekili çıkaran parti, bu kez oyunu yüzde 10,9'a çıkarıp sandalye sayısını ikiye katladı (8 sandalye). ELAM Lideri Christos Christou, sonuçları "Meclisteki sandalye sayımızı ikiye katladık" sözleriyle kutlarken, parti meclisin üçüncü büyük gücü haline geldi.

Siyasete yeni adım atan iki oluşum da sürpriz bir çıkış yakaladı:

Yeni kurulan ALMA Partisi %5,8 oy oranıyla meclise 4 milletvekili gönderdi.

Sosyal medya fenomeni ve siyasetçi Fidias Panayiotou liderliğindeki Doğrudan Demokrasi Hareketi de %5,4 oy alarak 4 sandalye kapmayı başardı.

Seçimin Kaybedenleri: Merkez Blok Çöktü, İstifa Geldi

Mevcut GKRY lideri Nikos Hristodulidis’e yakınlığıyla bilinen merkez partiler sandıkta adeta tasfiye oldu. DİKO bir sandalye kaybederek 8 sandalyeye gerilerken; geçen dönem mecliste 4'er sandalyesi bulunan EDEK ve DİPA yüzde 3,2 seviyelerinde kalarak parlamento dışı kaldı. Ekologlar Hareketi de yüzde 1,9'da kalarak elindeki 3 sandalyeyi kaybetti.

İlk İstifa Geldi: Partisinin yeni dönemde meclis dışında kalmasının ardından siyasi sorumluluk üstlenen EDEK Başkanı Nikos Anastasiou görevinden istifa etti.

Liderlerden İlk Açıklamalar

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla parti liderleri de kameraların karşısına geçti: