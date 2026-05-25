İşte detaylar ve Liverpool’a veda eden Mısırlı yıldızın dudak uçuklatan maaş talebi:

İlk Temas Kuruldu: Projeler Anlatıldı

Afrika basınında yer alan ve spor kulislerine bomba gibi düşen haberlere göre; Fenerbahçe başkan adaylığı için kolları sıvayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Liverpool ile yollarını ayıran 33 yaşındaki dünyaca ünlü kanat oyuncusu Mohamed Salah’ı radarına aldı.

Her iki ismin de Salah’ın menajeriyle doğrudan irtibata geçtiği ve Fenerbahçe’nin geleceğine dair vizyoner projelerini sunarak nabız yokladığı belirtildi.

Dudak Uçuklatan Maaş Talebi! Prensipte Anlaşma Sağlandı

Transfer görüşmelerinin perde arkasından sızan bilgilere göre, masada konuşulan rakamlar adeta dudak uçuklattı:

İlk Teklif: Görüşmelerde ilk etapta yıllık 12 milyon Euro civarında bir maaş bütçesi masaya geldi.

Salah'ın Talebi: Suudi Arabistan kulüplerinin ve Avrupa devlerinin de kıskacında olan Mısırlı yıldızın, yıllık net 20 milyon Euro maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı.

Son Durum: Yapılan yoğun görüşmelerin ardından, tarafların bu devasa rakam üzerinde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Liverpool’da Bir Devrin Sonu: Mohamed Salah’ın Kariyeri

2017 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Roma’dan 42 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool’a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz devinde geçirdiği yıllarda kırılmadık rekor bırakmadı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları başta olmak üzere sayısız başarıya imza atan 33 yaşındaki hücumcu, hızı, bitiriciliği ve istikrarıyla dünya futbolunun zirvesine yerleşti.

Fenerbahçe’de kongreye doğru geri sayım sürerken, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin Salah hamlesi, seçim yarışındaki dengeleri tamamen değiştirecek nitelikte. Sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden bu dev transferin resmiyete dökülüp dökülmeyeceğini büyük bir heyecanla bekliyor.