Söz konusu rakam, son 10 yılın mart ayı ortalaması olan yaklaşık 306 tonun oldukça üzerinde gerçekleşerek piyasalarda “talep şoku” etkisi yarattı. Bu gelişme, özellikle sanayi metali olarak gümüşe yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

Güneş enerjisi ve yatırım talebi öne çıkıyor

Analistler, Çin’deki güçlü ithalatın iki temel dinamiğe dayandığını belirtiyor. İlk olarak, küresel ölçekte yükselen altın fiyatlarının küçük ölçekli yatırımcıları daha uygun fiyatlı alternatif olan gümüşe yönlendirmesi dikkat çekiyor. Bu durum, fiziksel gümüş talebinde belirgin bir artışa yol açtı.

İkinci önemli etken ise yenilenebilir enerji sektörü oldu. Özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan gümüşe yönelik talep, üreticilerin ihracat teşviklerinde beklenen değişiklikler öncesinde stoklarını artırmasına neden oldu. Bu da ithalat hacmini yukarı taşıdı.

Piyasada “kalıcı trend” beklentisi sınırlı

Uzmanlar, mart ayında görülen bu güçlü alımın kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda temkinli. Çin’in sanayi politikalarında güneş enerjisi sektöründeki kapasite fazlasını azaltmaya yönelik adımlar atması, orta vadede gümüş talebini sınırlayabilir.

Gümüşte çift yönlü fiyatlama baskısı

Gümüşün hem sanayi üretiminde kritik bir girdi olması hem de yatırım aracı olarak kullanılması, fiyat hareketlerini daha karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle piyasa uzmanları, yıl boyunca fiyatlamalarda ABD doları, küresel faiz politikaları, sanayi üretim verileri ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını vurguluyor.

Artan volatilite beklentisiyle birlikte, gümüş piyasasının önümüzdeki dönemde hem yatırımcılar hem de sanayi kullanıcıları açısından yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.