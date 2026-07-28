Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle YENİ Parti'ye katılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından 'Yeni bir başlangıç' notu ile yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Dutlulu, yarın Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenecek programla YENİ Parti'ye katılacak. Törende Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, CHP'li ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarının da YENİ Parti saflarına katılacağı öğrenildi.