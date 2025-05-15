Durumu polise bildiren turist, ekiplerle birlikte sinyalin gösterdiği adrese giderek saatine yeniden kavuştu. Olay sonrası Türk polisine teşekkür eden Belova, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu basın mensuplarıyla paylaştı.

Güzel kare uğruna saati unuttu

38 yaşındaki Lilie Belova, tenis müsabakası için Moskova’dan Antalya’ya geldi. Tatilin tadını çıkarmak için Konyaaltı Sahili'nde gezen Belova, güzel bir kare yakalamak amacıyla kolundaki akıllı saati çıkarıp kayaların yanına yerleştirdi. Fotoğraf çektikten sonra oradan ayrılan Belova, saatini unuttuğunu fark ettiğinde hızla sahile geri döndü.

Çocuklar tanıklık etti, GPRS iz sürdü

Sahile dönen Belova, iki küçük çocuğun "saati biri aldı, güvenliğe vereceğini söyledi" sözleriyle büyük bir şok yaşadı. Belova, akıllı saatin GPRS özelliğini kullanarak konumunu anlık olarak takip etti ve saatin hareket halinde olduğunu gördü. Hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisle birlikte adrese gidildi

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle, Belova’nın gösterdiği Soğuksu Mahallesi’ndeki adrese gidildi. Burada yapılan kısa aramanın ardından 63 yaşındaki B.A. isimli şahıs, saati kendisinin aldığını itiraf etti. B.A., saati çocuklara vermek için aldığını öne sürdü.

“Hırsızlık niyetim yoktu” dedi ama karakola götürüldü

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen B.A., “Denize girecektim, çocuklar saati benim sandı. Onlara vermek istemedim. Ben de başka çocuklara hediye ederim diye oradan uzaklaştım” ifadelerini kullandı.

“Türk polisine minnettarım”

Saatine kavuşmanın sevincini yaşayan Rus turist Belova, Türk polisine teşekkür ederek, “Saat benim için maddi değil, manevi olarak çok kıymetliydi. Teknoloji ve polisin hızlı müdahalesi sayesinde saati geri aldım. Her şey için teşekkür ederim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, akıllı cihazların GPRS özelliklerinin kayıplarda ne kadar etkili olabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.