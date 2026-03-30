Giresun'un Görele ilçesinde daha önce CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç kızın beyin ölümü gerçekleşti.



Baba Ahmet Torun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kızının yaklaşık 70 saattir yaşam mücadelesi verdiğini ancak kızının artık beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Torun, "Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun" dedi.



Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı Görele Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti.

Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören 16 yaşındaki Elif Tuana Torun’dan acı haber geldi. Genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelmişti. Karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Torun, ilk olarak Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından durumu kritik olduğu için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. İki gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kız, kurtarılamadı.

Kazaya karışan sürücünün alkollü olduğu iddiaları üzerine gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Elif Tuana Torun’un, Hasbi Dede hakkında açılan “çocuğa karşı cinsel taciz” davasının müştekisi olduğu öğrenildi. Söz konusu iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İddialara göre Dede’nin sosyal medya üzerinden genç kıza mesajlar gönderdiği, yazışmalarda gece saatlerinde iletişime geçerek özel konuşmalar başlatmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından başlatılan yargı sürecinde Dede bir süre tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Genç kızın hayatını kaybetmesiyle birlikte hem kazaya ilişkin soruşturmanın hem de devam eden davanın seyrinin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.