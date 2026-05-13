Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak'ta, 9 Mayıs'ta bir otomobilin önünde dans eden R.D. trafik akışının durmasına sebep oldu. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, R.D'ye, "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek" maddesinden 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel oluşturacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti. R.D. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçlarından adli işlem yapıldı.



Ayrıca genç kadının önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y.'ye (21) ise 'aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' maddesinden bin 246 lira, 'sadece park lambalarıyla seyretmek'ten bin 246 lira, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden bin lira ve 'standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma' maddesinden 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.



Aynı dans videosunu "Bedel ödendi" notuyla yeninden paylaştı

Trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına sebep olan genç kadın hakkında uygulanan toplam 30 bin 662 lira idari para cezası üzerine dans ettiği aynı videoyu sosyal medya hesabında "Bedel ödendi" notuyla yeniden paylaşması dikkat çekti.