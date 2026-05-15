Davada yargılanan eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e ise 40 yıl 20 ay hapis ve 2 milyon lira adli para cezası verildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Birden fazla suçtan mahkumiyet

Mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından mahkumiyet kararı verdi.

Karara göre Kara’ya;

Örgüt yöneticiliğinden 5 yıl,

İrtikap suçundan 10 yıl 10 ay,

Zimmetten 5 yıl,

Rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün,

Kara para aklama suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Toplam ceza 45 yıl 22 ay 13 güne ulaşırken, ayrıca 2 bin 500 lira adli para cezası da uygulandı.

“Baklava kutusunda rüşvet” iddiası

Soruşturma sürecinde kamuoyunda “baklava kutusunda rüşvet” iddialarıyla gündeme gelen eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de ağır ceza alan isimlerden biri oldu.

Mahkeme, Tüter’i “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet alma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarından suçlu bularak toplam 40 yıl 20 ay hapis cezasına hükmetti.

Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis ve beraat kararları verildi.