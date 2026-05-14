Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda halk arasında “değnekçi” olarak bilinen 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kendilerine ait olmayan alanları otopark gibi kullanıp sürücülerden araçlarını koruyacaklarını söyleyerek para aldığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde ise sürücülerden zorla ücret almadıklarını, yalnızca bahşiş kabul ettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden polis ekiplerine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Operasyon bölgesindeki vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Furkan Yıldırım, bölgede artık yol kenarında para isteyen kişilerin kalmadığını belirterek sokakların daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Avni Aydoğdu ise korsan otoparkçılığın büyük ölçüde sona erdiğini ifade ederek uygulamaların devam etmesini istediğini kaydetti.

Bir başka vatandaş Gökhan Al da polis ekiplerine teşekkür ederek, sürücüleri rahatsız eden kişilere yönelik müdahalenin yerinde olduğunu söyledi.