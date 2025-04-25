GESBAV’ın açıklamasında, “Giresun Üniversitesi, 30 bine yakın öğrencisi ve 2 bine yakın akademik-idari personeliyle şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle üniversitenin büyüme vizyonunun önüne engel oluşturabilecek her türlü girişime karşıyız. Bahse konu arazi, şehir planlaması açısından üniversitenin genişlemesine imkân tanıyacak şekilde değerlendirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

“Belediye ve Valilikten Hassasiyet Bekliyoruz”

Açıklamada, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’ye de çağrıda bulunularak, “Sayın Başkanımızın bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine ve arazinin imara açılmasına onay vermeyeceğine inanıyoruz” denildi. Aynı şekilde, Giresun Valiliği’nden de imar değişikliği süreçlerinde kamu yararı gözetilerek hareket edilmesi talep edildi.

Siyasetçilere ve Bürokratlara Çağrı: “Üniversitenin Yanında Durun”

GESBAV, Giresun’daki siyasetçileri, iş insanlarını ve bürokratları göreve davet ederek, kamu zararına neden olabilecek gelişmelere karşı ses yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Bu arazinin en doğru kullanım şekli, Giresun Üniversitesi’ne tahsis edilmesiyle mümkündür. Üniversitemiz sahipsiz değildir. İlgili tüm kurumları, kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmeye ve üniversitenin haklı taleplerini dikkate almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Odası da Tepkili

Öte yandan Giresun Ziraat Odası da yaptığı ayrı bir açıklamayla, FİSKOBİRLİK’in gayrimenkul satışlarına yönelik kamuoyunda oluşan hassasiyete dikkat çekti. Ziraat Odası, Giresun’un geleceğini ilgilendiren bu tür kararların siyasi ve toplumsal düzeyde daha geniş bir istişareyle alınması gerektiğini vurguladı.

Gelişmeler Giresun kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor.