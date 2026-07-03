Alımlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirilecek.

Adayların değerlendirilmesinde 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınacak. Her bir kadro için boş kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai yerleştirmeler ise sözlü sınav başarı sıralamasına göre yapılacak.

Başvurular, 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Bakanlık, alımla birlikte gençlik hizmetleri ve yurt yönetiminde personel ihtiyacını karşılamayı, sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Adaylara ilişkin başvuru şartları, kontenjan dağılımları ve diğer detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda yer alıyor.