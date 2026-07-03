Türkiye'nin SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne ilettiğini açıklayan Şimşek, vize serbestisi sürecinde sağlanacak ilerlemenin de ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Şimşek: Gümrük Birliği'nin modernizasyonu stratejik bir gereklilik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı kapsamında yaptığı değerlendirmelerde, Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, SEPA üyeliği ve vize serbestisi başlıklarının öncelikli gündem olduğunu ifade etti.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Şimşek, mevcut Gümrük Birliği'nin yaklaşık 30 yıldır ekonomik ilişkilerin temelini oluşturduğunu ancak küresel ekonomide yaşanan dönüşüm nedeniyle günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.

"1990'ların şartlarına göre işliyor"

Şimşek, hizmetler, dijital ticaret, kamu alımları ve tarım gibi alanların artık ekonomik entegrasyonun ayrılmaz parçaları haline geldiğini vurgulayarak, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun teknik bir revizyondan öte stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi.

Türkiye'den SEPA üyeliği için resmi adım

Bakan Şimşek, Türkiye'nin Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) katılım sürecinde önemli bir adım attığını belirterek, Avrupa Ödemeler Konseyi'ne niyet mektubunun iletildiğini açıkladı.

SEPA üyeliğinin uluslararası para transferlerini daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale getireceğini ifade eden Şimşek, bunun ticaret, yatırım ve şirketlerin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Vize serbestisi ekonomik ilişkileri güçlendirecek"

Ekonomik entegrasyonun yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını kaydeden Şimşek, iş insanlarının hareketliliğini kolaylaştıracak vize serbestisi sürecinde kaydedilecek ilerlemenin de Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri hızlandıracağını belirtti.

"Türkiye ve AB ortak üretim yapıyor"

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin artık yalnızca ticaret yapan iki taraf olmadığını söyleyen Şimşek, iki ekonominin aynı üretim ve tedarik zincirlerinin önemli parçaları haline geldiğini ifade etti.

Bu kapsamda Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle Avrupa Birliği firmalarına karşılıklılık esasına göre eşit muamele sağlanacağını açıklayan Şimşek, bunun ekonomik ortaklığın hukuki altyapısını da güçlendireceğini söyledi.

Yatırım ortamına vurgu

Toplantıda bağlantısallık, ulaştırma koridorları, enerji projeleri ve uluslararası finansman konularının da ele alındığını aktaran Şimşek, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında stratejik konumuyla yeni ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını ifade etti.

İş dünyası ve uluslararası finans kuruluşlarıyla gerçekleştirilen temaslara da değinen Şimşek, hükümet olarak yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reformları sürdüreceklerini ve özel sektörün önerilerini dikkate almaya devam edeceklerini söyledi.