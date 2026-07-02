Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, engelli bireylerin ve eski hükümlü vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını desteklemeyi amaçlayan program kapsamında desteklerin sürdüğünü belirtti. Işıkhan, mayıs ve haziran aylarında hibe programı için 162 milyon liralık kaynak ayrıldığını hatırlatarak yeni başvuru döneminin resmen açıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında, "İŞKUR aracılığıyla sağladığımız Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama ve üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İŞKUR tarafından yürütülen hibe programı, engelli bireyler ile eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam süreçlerine daha güçlü şekilde dahil olmalarını desteklemeyi hedefliyor. Yeni dönem başvurularıyla birlikte, girişimcilik projelerine yönelik finansman desteğinin sürdürülmesi planlanıyor.