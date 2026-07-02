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Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Sektör temsilcileri, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde de pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Yeni fiyatlar 2 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla pompaya yansırken, araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

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