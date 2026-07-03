SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadelede oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan İspanya, ilk golünü 36. dakikada Mikel Oyarzabal ile buldu. Tecrübeli oyuncunun golüyle soyunma odasına 1-0 üstün giden İspanyollar, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Alex Baena'nın sol kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Pedro, kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Mikel Oyarzabal, 89. dakikada attığı golle hem kendisinin ikinci golünü kaydetti hem de maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla Dünya Kupası'nda yoluna kayıpsız devam eden İspanya, son 16 turunda Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Avusturya ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.