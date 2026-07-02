Yeni düzenlemeye göre bir bardak çayın azami satış fiyatı işletme türüne göre 22,50 TL ile 52,50 TL arasında değişecek. Türk kahvesinin azami fiyatı ise bazı işletmelerde 200 TL'ye kadar çıkabilecek.

Çay ve Türk kahvesi fiyatları yükseldi

15 Mayıs 2026 tarihinde kabul edilen tarifeye göre çay ocaklarında bir bardak çayın azami fiyatı 22,50 TL olarak belirlenirken, 3. sınıf kahvehanelerde 26 TL, 2. sınıf kahvehanelerde 32,50 TL, 1. sınıf kahvehanelerde 37,50 TL, çay bahçelerinde 40 TL ve kafeteryalarda 52,50 TL olacak.

Türk kahvesinde ise çay ocaklarında azami fiyat 60 TL, 2. ve 3. sınıf kahvehanelerde 75 TL, 1. sınıf kahvehanelerde 100 TL, çay bahçelerinde 150 TL ve kafeteryalarda 200 TL olarak belirlendi.

Tost, gözleme ve kahve çeşitleri de zamlandı

Yeni tarifede tost, gözleme, filtre kahve, sıcak çikolata, soğuk kahve ve diğer içecekler için de güncel azami fiyatlar yer aldı. Buna göre tostun azami satış fiyatı kahvehanelerde 155 TL, çay bahçelerinde 200 TL, kafeteryalarda ise 260 TL olarak uygulanacak. Karışık gözlemenin kafeteryalardaki azami fiyatı ise 340 TL olarak açıklandı.

Fiyatlar üst sınır niteliğinde

Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası, açıklanan rakamların azami fiyat tarifesi olduğunu hatırlattı. İşletmeler belirlenen fiyatların üzerinde satış yapamayacak ancak isterlerse bu rakamların altında fiyat uygulayabilecek. Yeni tarife, geçen yıl yürürlükte olan fiyat listesine göre ortalama yüzde 30'luk artışı ifade ediyor.