Dünyamız hızlı bir değişim geçiriyor. Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ve son 45 günde yaptığı akıl almaz icraatları dünya barışını tehdit ediyor. ‘Ben yaparım ederim’ gibi bir diktatör edasıyla ‘Ben ne dersem o olacak’ diyen Trump; Sovyetler Birliği’nin parçalanmasında rol kapan Mihail Gorbaçov’un western örneği gibi yine karşımıza çıktı. Ancak bu sürecin sonunda kazanan mı yoksa kaybeden mi olacak onu zaman gösterecek.

GELECEĞE YÖN VERECEK DÜNYA LİDERLERİ

Fransız Dergisi Le Point bile dünyanın geleceğine yön verecek (geleceği okuma) analizinde dünya küresinin 4 kutbu olarak; Türkiye Cumhur Başkanı Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin, Çin lideri Xi Jinping ve ABD Başkanı Trump’ı yerleştirdiği bir kapak çalışmasında ‘YENİ DÜNYA DÜZENİ’nin 4 liderinden biri olarak Tayyip Erdoğan’ı gösterdi. Çin ve ABD günümüzde ekonomik ve askeri en güçlü ülkeler. Ancak Rusya ve Türkiye de bu eksende en kritik bölgesel güç olarak Çin ve ABD’nin geleceğini etkile yecek güçte.

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU

Tek kutuplu veya iki kutuplu durumun gerçekleşmesi pek mümkün görülmüyor. Ancak en gerçekçi senaryo, çok kutuplu bir dünya, yani ABD, Çin, AB, Rusya, Hin distan, Türkiye ve Brezilya’nın yer aldığı bölgesel güçlerin bir arada etkili olduğu bir ekosistem. Bu durum dünya barışı için en gerçekçi çözüm şekli olabilir. Şu an dünya, çok kutuplu bir düzene doğru ilerliyor, ancak büyük savaşlar veya ekonomik krizler bu dengeleri değiştirebilir… Peki Türkiye’yi geleceğe kim hazırlaya bilir ve kim yönetir? Türkiye’nin geleceğini şekillendire cek liderler ve yönetim modeli, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal dinamiklerine bağlı olarak 2 olasılık var.

1. MEVCUT BAŞKANLIK SİSTEMİ

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti liderliğinde devam edilirse, Başkanlık sistemi korunur. Orta Doğu, Türk Dünyası ve Afrika ile daha fazla ilişki sürdürülür. Bağımsız dış politika (ABD, AB ve NATO ile kontrollü ilişkiler, Rusya ve Çin ile denge politikası)devam eder ALMANYA TEMSİLCİSİ Savunma sanayi ve yerli üretim ön planda kalır.

2. MUHALEFET İKTİDARA GELİRSE

CHP, İYİ Parti veya başka bir muhalefet bloğu iktidara gelirse: Güçlendirilmiş parlamenter sistem geri getirilebilir. AB ve Batı ile ilişkiler güçlendirilebilir. Ekonomi ve hukuk reformlarına odakla nılabilir. Ancak muhalefetin güçlü bir lider çıkara maması, siyasi istikrarsızlığa yol açabilir.

EKOVİTRİN EKONOMİNİN AYNASI

Belediyelere kayyum atanmasının ardından yerel yönetimlerde neler oluyor sorusu çok konuşulmaya başlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile Belediyecilik yönetimi üzerine söyleşi yaptık. 12 ili etkileyen 6 Şubat depreminin ardından TOKİ’nin bu illerde yaptığı çalışmaları ‘TOKİ Deprem Dosyasında bir araya topladık.

Mart sayımızda daha fazla özel haber, röportaj, araştırma dosyalarıyla yine ekonomi dünya sının nabzını tutmaya devam ediyoruz.

Değerli dostlar Ramazan ayının tüm İslâm dünyasında barış ve huzur içinde geçmesini diliyorum.

Sağlıkla kalınız