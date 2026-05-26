Siparişleri yetiştirmek için vardiya sayısını artıran üreticiler, günlük kapasitelerini 3 ila 4 katına çıkardı. Dünyanın dört bir yanına fıstıklı lezzet sevkiyatı başlarken, kaliteli bir baklavanın kilogram fiyatı da belli oldu.

Gaziantep denilince akla ilk gelen ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan Antep baklavasında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yoğun talebi karşılamak isteyen baklava imalathanelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ustaların fırın başındaki bayram mesaisi sürerken, üretim hatlarındaki yoğunluk ise had safhaya ulaştı.

Vardiyalar Çiftlendi, Üretim Katlandı

Bayram döneminde yaşanan talep artışına dikkat çeken Hamido Baklavaları İnsan Kaynakları Müdürü Şahin Rüzgar, siparişleri zamanında teslim edebilmek için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti. Rüzgar, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bayram nedeniyle hem yurt içi hem de yurt dışı siparişlerimizde olağanüstü bir yoğunluk var. Normal günlere kıyasla satışlarımız ve sipariş adetlerimiz 3-4 katına çıkmış durumda. Vatandaşlarımızı bayramda bu lezzetten mahrum bırakmamak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Gaziantep'ten Amerika ve Almanya'ya "Taze" Sevkiyat

Gaziantep'te üretilen baklavalar sadece Türkiye'nin 81 iline değil, sınırları aşarak dünyanın pek çok ülkesine de ulaştırılıyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere iç piyasaya günlük sevkiyat yapıldığını aktaran Şahin Rüzgar; Amerika, Almanya, Avusturya ve Kanada gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Rüzgar, en uzak mesafeye bile baklavaları ilk günkü tazeliğini ve çıtırlığını koruyacak özel yöntemlerle gönderdiklerini vurguladı.

"Kaliteli Baklavanın Kilogramı 1.800 TL Civarında"

Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan baklava fiyatlarına da değinen Rüzgar, kaliteli ve birinci sınıf bir Antep baklavasının ucuza mal edilemeyeceğinin altını çizdi. Malzeme kalitesinin önemini vurgulayan Rüzgar, "Şu an kaliteli, birinci sınıf bir baklavanın kilogram fiyatı 1.800 TL civarında seyrediyor. Ancak halkımızın bu eşsiz lezzete daha rahat ulaşabilmesi için dönem dönem özel kampanyalar da düzenliyoruz" dedi.

Kağıt İnceleğinde Hamur, Taş Fırında Ateşle Buluşuyor

Gaziantep baklavasının bu kadar talep görmesinin arkasında ise çok büyük bir emek ve zanaat yatıyor. İmalathanelerde ustaların ellerinde oklavayla adeta kağıt inceliğinde açılan hamurlar, coğrafi işaretli Antep fıstığı ve hakiki sade yağ ile buluşuyor.

Meşakkatli hazırlık sürecinin ardından odun ateşiyle harlanan geleneksel taş fırınlarda altın sarısı rengini alana kadar pişirilen baklavalar, fırından çıkar çıkmaz sıcak şerbetle buluşturuluyor. O meşhur "tıslama" sesinin ardından yemeye hazır hale gelen baklavalar, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak üzere paketlenerek yola çıkıyor.