Coğrafi işaretli bu eşsiz lezzet, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ederken, ustalar orijinal tarifin sırrını ve fiyat politikasını paylaştı.

UNESCO tescilli gastronomi şehri Gaziantep’in enfes lezzetlerinden coğrafi işaretli Antep lahmacunu, kent genelinde 180 TL ile 200 TL arasındaki fiyat bandıyla tüketicilere sunuluyor. İnce mayalı hamuru, zırhtan geçmiş bol eti ve taze sebzeleriyle diğer bölgelerdeki türlerinden ayrılan bu geleneksel lezzet, yüksek maliyetlere rağmen hem yerel halkın hem de kenti ziyaret eden turistlerin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

"Zırh Kıyması ve Doğal Malzemeler Şart"

Çocuk yaşlardan bu yana fırın tezgahının başında olan ve mesleğin inceliklerini özünden öğrendiğini belirten 50 yaşındaki lahmacun ustası Turgay Çelik, gerçek bir Antep lahmacununun asla fabrikasyon olamayacağını vurguladı.

Geleneksel yöntemleri yaşatmak için büyük bir emek verdiklerini ifade eden Çelik, hazırlık sürecini şu sözlerle aktardı:

"Gaziantep lahmacunu tamamen doğal malzemelerle hazırlanır. İçerisinde domates, maydanoz, kapya biber, yeşil biber ve çok az miktarda sarımsak bulunur. Et oranımız oldukça yüksektir. En önemlisi de sebzelerin makinelerle değil, zırh adı verilen özel bıçaklarla ince ince çekilmesidir. Hamurumuz ise incecik ve hafif mayalıdır. Biz yıllardır Antep'in o eski, geleneksel usulünü bozmadan üretim yapıyoruz."

"Fiyatlar Turistik Bölgelerde Daha Da Artıyor"

Türkiye'nin pek çok şehrinde "Antep lahmacunu" adı altında satış yapıldığını ancak orijinal lezzetin sadece Gaziantep topraklarında hayat bulabileceğini belirten Turgay Çelik, güncel fiyatlar ve piyasa koşulları hakkında da dikkat çekici bilgiler verdi:

"Bugün Gaziantep’te standart bir işletmede lahmacun fiyatları 180 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Tabii turistik bölgelere gittiğinizde bu rakamların çok daha yukarılara çıktığını görmek mümkün. Bizim için öncelik fahiş kârlar elde etmek değil; buraya gelen insanların masadan memnun ve lezzeti tam alarak kalkmasıdır. Temiz, kaliteli ve bu kaliteye göre olabilecek en makul fiyatlarla hizmet vermeye gayret ediyoruz."

Gaziantep kültürünün en önemli yapı taşlarından biri olan tescilli lahmacun, yüksek et oranı ve zahmetli hazırlık süreciyle kent ekonomisinde ve mutfak kültüründe liderliğini korumaya devam ediyor.